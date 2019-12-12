Тимур Бекмамбетов снимает в Кронштадте первый вертикальный блокбастер о советском летчике

Главную роль в фильме о подвиге Михаила Девятаева исполнит Павел Прилучный.

Тимур Бекмамбетов начал съемки первого в мире вертикального блокбастера "Побег из ада". Картина посвящена подвигу летчика Михаила Девятаева, который сбежал из концлагеря и помог уничтожить секретные объекты фашистов.

Первая сцена с главным героем, которого сыграл Павел Прилучный, была снята в Кронштадте на форте "Константин". Фильм снимают одновременно в горизонтальном формате для кинотеатров и вертикально – для смартфонов.

Мы живет в 21 веке, все привыкли смотреть на телефон вертикально. Все, что мы видим, становится вертикальным. Это новое слово, и мы хотим сделать это необычно. Чтобы дать вам возможность увидеть мир, каким вы его привыкли видеть



Елена Иванова, оператор-постановщик

Создатели фильма признались, что, узнав историю о советском летчике, спасшемся на бомбардировщике, долго не могли поверить в нее.



Как часто бывает в жизни, судьба настолько изобретательна, что нам в это не верится. В случае с Девятаевым я почти уверен, что этот человек спасал свою честь и жизнь, но спас мир.



Тимур Бекмамбетов, режиссер, продюсер

История действительна достойна того, чтобы быть на экране. Для меня большая честь сыграть народного героя.



Павел Прилучный, актер

Съемки пройдут в нескольких городах России, бюджет картины превысит 600 миллионов рублей. Показ "Побега из ада" в следующем году приурочат к реальной дате побега Девятаева – 8 февраля.



Фото и видео: Piter.TV