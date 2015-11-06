"Хорошо, когда государство дает возможность стартовать": продюсер Александр Роднянский – о поддержке режиссеров

Продюсер Александр Роднянский поддержал предложение председателя правительства России Михаила Мишустина увеличить до 100 процентов госфинансирование дебютных фильмов молодых российских режиссеров. По мнению продюсера, очень важно со стороны государства помочь режиссерам в начале пути.
Очень хорошо, когда государство дает возможность стартовать. Это важно. Далеко не все игроки индустрии – это большие корпоративные организмы, есть и малые продюсерские компании, которые не в состоянии рисковать. Здорово, когда появится некое количество дебютов.
Александр Роднянский, продюсер, президент Международного фестиваля дебютного кино
Роднянский отметил, что финансировать дебютные фильмы российских режиссеров можно не только с помощью государственных средств, но и привлекая частных инвесторов.
Кинематограф состоится как индустрия только когда он будет гармонично сочетать возможности государства и частных инвесторов, и рынка. Компании должны тоже финансировать, если у них есть такие возможности.
Александр Роднянский, продюсер, президент Международного фестиваля дебютного кино
Видео: Piter.TV
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