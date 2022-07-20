Латвийский актер Ивар Калныньш отрекся от российского кино

По его словам, "хочется идти вперед и видеть свет".

Латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш отрекся от своих ролей в российском кино. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Живой Гвоздь".

По словам Калныньша, он хотел бы всю свою жизнь в российском кино "выбросить на фиг" после начала спецоперации на Украине. Актер отметил, что посещал район Белые столбы в Московской области, где раньше смотрел мировое кино. Он подчеркнул ,что нынешняя ситуация заставляет смотреть на все вещи серьезно.

Конечно, эта история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет. Ивар Калныньш, актер

Ранее мы сообщали, что Евгений Цыганов лишился работы в Европе из-за спецоперации.

Видео: YouTube / Живой гвоздь