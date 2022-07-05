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Евгений Цыганов лишился работы в Европе из-за спецоперации

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По словам актера, сейчас он должен был находиться в Швеции на съемках.

Российский актер Евгений Цыганов лишился работы в Европе из-за спецоперации. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

По словам актера, сейчас он должен был находиться в Швеции, чтобы принять участие в съемках у греческого режиссера. Он подчеркнул, что там снимали фильм о миграции и о том, как дети в этой миграции страдают.

Это срифмовалось с тем, что сейчас происходит.

Евгений Цыганов, актер

После начала спецоперации на Украине с Цыгановым прекратили сотрудничесто. Он заявил, что перед ним извинялись за это.

Ранее Яна Поплавская раскритиковала Юлию Ауг, которая отреклась от России.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак

 

Теги: евгений цыганов, европа, работа, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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