Яна Поплавская раскритиковала Юлию Ауг, которая отреклась от России

По ее мнению, такой человек не должен играть на российской сцене.

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Юлию Ауг за ее высказывания про Россию. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Поплавская припомнила актрисе ее слова о том, что она не считает себя русской. Ранее та заявила, что в ней не течет русская кровь. По мнению Поплавской, такой человек не должен играть на российской сцене.

Человек люто ненавидит страну. Она кричит на всех углах, что никакого отношения к русским не имеет. Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги? Яна Поплавская, актриса

Также актриса предложила провести спецоперацию в культуре и запретить въезд в Россию артистам, которые критикуют свою страну.

Ранее Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации.

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ