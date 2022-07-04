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Яна Поплавская раскритиковала Юлию Ауг, которая отреклась от России

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По ее мнению, такой человек не должен играть на российской сцене.

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Юлию Ауг за ее высказывания про Россию. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Поплавская припомнила актрисе ее слова о том, что она не считает себя русской. Ранее та заявила, что в ней не течет русская кровь. По мнению Поплавской, такой человек не должен играть на российской сцене.

Человек люто ненавидит страну. Она кричит на всех углах, что никакого отношения к русским не имеет. Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги?

Яна Поплавская, актриса

Также актриса предложила провести спецоперацию в культуре и запретить въезд в Россию артистам, которые критикуют свою страну.

Ранее Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации.

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Теги: критика, юлия ауг, яна поплавская
Категории: Лента новостей, Новости России,

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