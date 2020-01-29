  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации
Сегодня, 10:07
26
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации

0 0

Глава РФ назвал российских военных героями, достойными упоминания в стране.

Российский президент Владимир Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях специальной военной операции РФ на Украине. Глава государства поддержал инициативу, о которой ему рассказали журналисты во время общения в Ашхабаде. Политик считает, что лица, которые обеспечивают безопасность своей страны заслуживают того, чтобы о них "говорила и знала" РФ.

Это хорошие идеи. Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют..Они защищают людей, нтересы России. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, чтов условиях постоянной угрозы у российских государственных границ наши военные выполняют важнейшую задачу для стратегической безопасности. Владимир Путин напомнил, что многие из военных не только подвергают свои жизни опасности, но также и жертвуют собой, уходят из жизни.

Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него".

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: ашхабад, владимир путин, песни, сво, фильм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии