Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации

Глава РФ назвал российских военных героями, достойными упоминания в стране.

Российский президент Владимир Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях специальной военной операции РФ на Украине. Глава государства поддержал инициативу, о которой ему рассказали журналисты во время общения в Ашхабаде. Политик считает, что лица, которые обеспечивают безопасность своей страны заслуживают того, чтобы о них "говорила и знала" РФ.

Это хорошие идеи. Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют..Они защищают людей, нтересы России. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, чтов условиях постоянной угрозы у российских государственных границ наши военные выполняют важнейшую задачу для стратегической безопасности. Владимир Путин напомнил, что многие из военных не только подвергают свои жизни опасности, но также и жертвуют собой, уходят из жизни.

Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него".

Фото и видео: Kremlin.ru