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Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"
Сегодня, 7:56
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Путин ответил лидерам G7, захотевшим раздеться, чтобы стать "круче него"

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Глава РФ считает поведение европейских коллег отвратительным.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал обсуждения западных лидеров из стран "Большой семерки" (саммита G7) собственной фотографии и выражение ими желания раздеться для снимка. Соответствующий вопрос главе государства задали журналисты в Ашхабаде, перед отлетом из Туркменистана, где проходил Каспийский саммит.

Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище.

Владимир Путин, президент России

Политик вспомнил слова поэту Александра Пушкина. Классик говорил о том, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. По мнению президента России, в человеке все должно быть гармонично: душа и тело. Однако для этого требуется отказаться от вредных привычек, злоупотребления алкоголем, необходимо заниматься физическими упражнениями.

Президент России напомнил Джонсону об имперских амбициях Британии в войне за Фолкленды.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: ашхабад, владимир путин, каспийский саммит, саммит g7
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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