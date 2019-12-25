Президент России напомнил Джонсону об имперских амбициях Британии в войне за Фолкленды

Глава РФ считает высказывание британского премьера неуместным и странным.

Российский президент Владимир Путин напомнил британскому премьер-министру Борису Джонсону об имперских амбициях Лондона в войне за Фолклендские острова. На саммите НАТО в Мадриде чиновник заметил, что если бы Россией руководила женщина, то страна не начала бы специальную военную операцию на Украине. Данного заявления также не поняли остальные руководители НАТО. Лидеры Донецкой и Луганской народных республик напомнили о том, что боевые действия на Украине начали киевское правительство в первой половине 2014 года. В то время Донбасс отказался принимать произошедший государственный переворот. Глава РФ назвал высказывание своего британского коллеги Джонсона "как минимум странным". Он напомнил ему о том, что Великобритания начала войну на Фолклендах в тот момент, когда главой местного правительства была женщина – Маргарет Тэтчер.

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По мнению политика, решение Маргарет Тэтчер было прямым воплощением британской имперской политики, которую реализовал Лондон. В тот момент страна хотела подчеркнуть свой имперский статус. Путин добавил, что отсылка Бориса Джонсона про "женщину и боевые действия" неудачна, а также никакого отношения не имеет к происходящему в современности.

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Фото и видео: Kremlin.ru