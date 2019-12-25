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Путин: Россия ответит зеркально в случае размещения вооружения НАТО в Финляндии и Швеции
Сегодня, 6:49
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Путин: Россия ответит зеркально в случае размещения вооружения НАТО в Финляндии и Швеции

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Глава РФ сообщил, что раньше у России не было никакой напряженности с северными странами.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что Москва ответит зеркально в случае размещения вооружения и другой военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего общения с журналистами в Ашхабаде. Политик прокомментировал данные о возможном вступлении двух северных стран в состав Североатлантического военного альянса.

Они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь…мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам.

Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, у страны нет каких больших проблем со Швецией и Финляндией, как есть с Украиной. Он напомнил об отсутствии территориальных вопросов и споров.По словам Владимира Путина, раньше все было хорошо в отношениях между странами, но после вступления их в НАТО будут "какие-то напряжения". Глава России добавил, что, безусловно, без этого не обойдется.

Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге Полтавской области.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, зеркальный ответ, нато, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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