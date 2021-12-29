События сериала развернутся в опустошённом постоянными пандемиями Петербурге в 2050-м году

Стало известно, что режиссер Александр Роднянский снимет антиутопический сериал об эпидемии в Петербурге. Картина получила название "Светлое будущее". Об этом 16 февраля он рассказал на Берлинале порталу Variety.

Известно, что события сериала развернутся в опустошённом постоянными пандемиями Петербурге в 2050-м году. Город разделился на три зоны, где в каждой разный статус вакцинации. У власти находится Санитарная служба.

История начинается с убийства директора крупной фармацевтической компании, одного из самых важных людей в городе. В этом обвиняют хирурга Джиа – наполовину русскую, наполовину китайскую девушку. Детектив, который занимается делом, начинает сомневаться в виновности врача.

Ранее мы сообщали, что стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифосовский".

Фото: kino-teatr.ru

