Стало известно, что режиссер Александр Роднянский снимет антиутопический сериал об эпидемии в Петербурге. Картина получила название "Светлое будущее". Об этом 16 февраля он рассказал на Берлинале порталу Variety.
Известно, что события сериала развернутся в опустошённом постоянными пандемиями Петербурге в 2050-м году. Город разделился на три зоны, где в каждой разный статус вакцинации. У власти находится Санитарная служба.
История начинается с убийства директора крупной фармацевтической компании, одного из самых важных людей в городе. В этом обвиняют хирурга Джиа – наполовину русскую, наполовину китайскую девушку. Детектив, который занимается делом, начинает сомневаться в виновности врача.
Ранее мы сообщали, что стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифосовский".
Фото: kino-teatr.ru
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