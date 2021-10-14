Продюсер Александр Роднянский – о новой этике на премии "Оскар"

Роднянский рассказал, как относится к требованиям кинопремии и почему, по его мнению, возникла необходимость в новой этике.

Продюсер Александр Роднянский объяснил, как он относится к новым требованиям о расе и гендере участников производства кинофильмов для претендентов на премию "Оскар". Продюсер признался, что для него это сложная и неоднозначная тема.

Новый регламент "Оскара" не мешает вам ничего делать в своей жизни. Вы можете сделать расистский фильм, но этот фильм не будет рассмотрен на номинацию. На самом деле, эти правила фиксируют состояние дел. Речь идет о непредставленных группах населения, в которые, прежде всего, входят женщины. У нас реальность на данный момент такова, что у нас набирается и 70 процентов женщин. Новая этика может быть и излишне несправедливой, но причины, по которым она сформировалась, очевидны. Александр Роднянский, продюсер

Ранее стали известны подробности сериала о Павле Дурове, который снимет компания Александра Роднянского. Сериал о российском предпринимателе и программисте выйдет на одной из российских онлайн-платформ.

Видео: Piter.TV