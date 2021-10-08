Продюсер заявил, что известный предприниматель и программист не примет участие в съемках биографического сериала.

Продюсер Александр Роднянский рассказал подробности о новом сериале про Павла Дурова, производством которого займется компания "Нон-Стоп Продакшн" совместно с онлайн-кинотеатром Okko. По словам продюсера, сам Дуров не примет никакого участия в съемках.

У нас есть права на книгу Николая Кононова "Код Дурова". Это интересная книга, мы к ней подступались, но не случилось, потому что в тот момент в жизни Дурова и с "ВКонтакте" произошли радикальные изменения. А сейчас мы решили вернуться и пробуем написать историю исходя из того, что мы сегодня понимаем о самом Дурове. Александр Роднянский, продюсер, президент Международного фестиваля дебютного кино

При этом продюсер отметил, что знаком лично с Павлом Дуровым. Всего в рамках договора с Okko компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова выпустит не менее восьми проектов за четыре года.

Видео: Piter.TV