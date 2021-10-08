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Роднянский рассказал подробности о новом сериале про Павла Дурова

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Продюсер заявил, что известный предприниматель и программист не примет участие в съемках биографического сериала.

Продюсер Александр Роднянский рассказал подробности о новом сериале про Павла Дурова, производством которого займется компания "Нон-Стоп Продакшн" совместно с онлайн-кинотеатром Okko. По словам продюсера, сам Дуров не примет никакого участия в съемках.

У нас есть права на книгу Николая Кононова "Код Дурова". Это интересная книга, мы к ней подступались, но не случилось, потому что в тот момент в жизни Дурова и с "ВКонтакте" произошли радикальные изменения. А сейчас мы решили вернуться и пробуем написать историю исходя из того, что мы сегодня понимаем о самом Дурове.

Александр Роднянский, продюсер, президент Международного фестиваля дебютного кино

При этом продюсер отметил, что знаком лично с Павлом Дуровым. Всего в рамках договора с Okko компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова  выпустит не менее восьми проектов за четыре года. 

Видео: Piter.TV

Теги: окко, павел дуров, роднянский
Категории: Новости СПб, Репортажи, Лента новостей,

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