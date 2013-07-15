BadComedian назвал проблемы российского кино

Одна из них - авторы кинокартин не обращают внимание на отзывы зрителей.

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) назвал главную проблему отечественного кино. Своим мнением он поделился в интервью Youtube-каналу "А поговорить?".

По словам Баженова, основная проблема низкого качества российского кино заключается в приоритете заработка продюсеров.

Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете - заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают. Евгений Баженов, блогер

Кроме того, добавил кинокритик, большинство крупных отечественных фильмов спонсируются государством, вследствие чего кино живет на дотациях. Баженов считает, из-за такого положения вещей кинематографистам приходится выполнять государственные заказы, что также сказывается на качестве продукта.

Также, считает Баженов, проблемой российского кино можно назвать то, что отзывы зрителей не интересуют авторов фильмов.

Ранее в Сети появился трейлер фильма "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли.

Видео: Youtube/А поговорить?

