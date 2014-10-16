BadComedian раскритиковал использование "повестки" в западном кинематографе

Евгений Баженов рассказал о том, что обычно подобная интеграция делается плохо.

Российский YouTube-блогер и критик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, высказал негативно оценил решение западных киноделов использовать текущую повестку в производстве фильмов. Об этом специалист упомянул в ходе программы "100 вопросов". Эксперт полагает, что необходимость "вставлять" актуальную повестку на злобу дня портит художественную ценность кинокартин, так как в результате такой работы реализация проекта уходит на второй план.

Но опять же: мне без разницы, какая "повестка", если это адекватно интегрировано в кино. Проблема в том, что все исходит от того, что необходимо сделать "повестку", а не кино, поэтому и получается и интеграция отвратительная. BadComedian, блогер

BadComedian назвал проблемы российского кино.

Фото и видео: YouTube / Навигатор игрового мира

