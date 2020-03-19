В сети появился трейлер фильма "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли

Планируется, что картина выйдет в российский прокат 4 ноября.

Фильм "Летчик" режиссера Рената Давлетьярова ("А зори здесь тихие...", "Донбасс. Окраина", "Стальная бабочка") обзавелся трейлером и датой премьеры в России. Ролик опубликован YouTube-канале кинокомпании Central Partnership. Премьера картины запланирована на 4 ноября.

Действие картины происходит в 1941 году: лётчик Николай Комлев уничтожает немецкую танковую колонну, подбирающуюся к Москве. Однако его самолет был подбит вражескими истребителями и падает в лесу. Раненый Комлев старается выжить и спастись от преследующих его нацистов.

Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин и многие другие.

Видео: Youtube/Central Partnership