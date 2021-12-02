Состоялась премьера военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым

Сюжет рассказывает о подвиге советских пилотов в годы ВОВ.

В четверг, 2 декабря, в российский прокат вышла военная драма "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. Сюжет рассказывает о подвиге советских пилотов в годы ВОВ.

Действие разворачивается в декабре 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбивают вражеские истребители, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, но испытания только начинаются. Раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов. Дома героя ждет Ольга, именно ее образ помогает двигаться вперед, к спасению.

Кроме Федорова в фильме сыграли Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева и др. Режиссером выступил Ренат Давлетьяров.

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Видео: YouTube / Central Partnership