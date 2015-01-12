Летчик российского штурмовика Су-25 посадил самолет после попадания в него ракеты ВСУ

В Минобороны РФ подчеркнули, что "благодаря хладнокровным и умелым действиям Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь товарищу и боевой самолет".

В Минобороны РФ рассказали, как летчику российского штурмовика Су-25 удалось посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК. Видео поврежденной машины опубликовано на сайте военного ведомства.

Инцидент произошел в зоне проведения специальной военной операции. После того, как с земли по самолету нанесли удар ракетной зенитно-ракетного комплекса, летчик отключил поврежденный двигатель. В свою очередь подполковник Денис Литвинов, который летел в паре со своим товарищем, решил прикрыть штурмовика Су-25, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины не смогли попасть по нему второй раз. При заходе на посадку штурмовик Су-25 сообщил команде летчика, прикрывавшего его, об отказе систем управления и контроля самолета.

В Минобороны РФ подчеркнули, что "благодаря хладнокровным и умелым действиям Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь товарищу и боевой самолет". Теперь оба летчика получат государственные награды.

Ранее мы сообщили, что российские ВС сбили четыре украинских беспилотника за ночь.

Видео: Минобороны России