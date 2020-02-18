Тимур Бекмамбетов рассказал, каким будет видеоблог Прилучного

Режиссер начал съемки фильма про советского летчика, в котором Павел Прилучный сыграет главного героя.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал Piter.TV подробности блога Павла Прилучного, который он начнет снимать прямо на съемочной площадке фильма "Побег из ада". По словам режиссера, это их совместный проект, который будет построен на "захватах" с экрана телефона или компьютера актера.

Веб-сериал, когда мы следим за тем, как Павел погружается в свой образ, как он постепенно узнает что-то новое, добывает материаы, общается со своими знакомыми и близкими. Именно с этим связано то, что мы его заранее не погружали в этот мир. Это видеоблог Павла Прилучного, который вживается в роль. Тимур Бекмамбетов, режиссер, актер

Ранее Piter.TV показал, как проходили съемки одной из сцен фильма в Кронштадте, а также рассказывал, как Павел Прилучный собирается похудеть к роли заключенного концлагеря.

Фото и видео: Piter.TV