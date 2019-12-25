Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом

Модель заявила, что 10 лет счастливой семейной жизни были обманом.

Оксана Самойлова приняла очень тяжелое и сложное для себя решение. На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.

"Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод", - написала Оксана.

Многодетная мать заявила, что 10 лет счастливой семейной жизни были обманом. Она честно призналась, что сейчас разбита и шокирована правдой. По словам Самойловой, Джиган клялся здоровьем детей и умолял ее не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только ее и никогда не изменял. "Я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная", - отметила модель.

Самойлова также назвала вторую причину развода – это скандальная ситуация, в которой сейчас оказался Джиган.

"Вторую причину вы видите сами на его странице, и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад", - заявила Оксана.

Она призналась, что не знает, как будет одна с 4 детьми. "Но мне придется быть сильной, и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо", - заключила девушка.

Напомним, после рождения долгожданного сына Джиган ушел в настоящий разнос. Певец вышел в прямой эфир в Instagram и начал там оскорблять фанатов. После этого рэпер попал в наркоклинику, откуда выложил несколько сторис без бороды и бровей.

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Фото: Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun