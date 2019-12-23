Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом

Трое суток звезда Instagram не выходила на связь после ссоры с мужем и страшной надписи: "Я просто не хочу просыпаться в этот мир".

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками. Трое суток общественность гадала, что происходит с моделью и ее детьми после ссоры с мужем. Особенное волнение вызывала последняя надпись девушки в сторис, после которой она погрузилась в молчание: "Я просто не хочу просыпаться в этот мир".

На днях в сети появилась информация, что после ряда неадекватных выходок рэпер Джиган угодил в рехаб. И если музыкант регулярно продолжал делиться с поклонниками фото и видео из клиники, то его жена, мать четверых детей пропала из поля зрения насовсем. И вот, наконец, модель подала весточку. Она опубликовала в Instagram фото, подписав его: "Хорошо, что у меня есть мои дети".

На снимке Оксана позирует в окружении трех дочерей. Тем временем новорожденный Давид мирно спит в коляске.

Поклонники Самойловой облегчено выдохнули и оставили под постом трогательные сообщения. Все как один твердили, что все будет хорошо. В числе тех, кто поддержал девушку, оказались Вера Брежнева и Ольга Бузова.

Напомним, в минувшие выходные Джиган ушел в настоящий разнос. Сначала певец шокировал поклонников тем, что попросил 5-летнюю дочь принести ему пиво, а затем он неоднократно выходил в прямой эфир и оскорблял фанатов. Ходят слухи, что Джиган избил Оксану, агрессия могла коснуться и малолетних детей. Якобы именно после этого модель вызвала врачей, которые увезли рэпера в наркоклинику. Оттуда он выложил сторис, в котором показался без бровей и бороды.

При этом еще несколько дней назад многим казалось, что в семье царит идиллия. Оксана родила долгожданного сына и публиковала в Instagram счастливые семейные снимки.

Фото: Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun