Одноклассник побил дочь Джигана

Старшую дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой отлупил мальчик. Инцидент произошел в школе. Об этом в социальных сетях рассказала блогер.
По словам мамы девочки, Ариэлу ударил одноклассник. Девочка пожаловалась родителям, когда пришла домой с учебы.
Самойлова обратилась к учителям школы. Конфликт быстро разрешили, обидчика школьницы пообещали наказать.
Блогер отметила, что ее дочь неконфликтный и дружелюбный человек.
Ранее на Piter.tv: петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе.
Фото: unsplash
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