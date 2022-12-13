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Одноклассник побил дочь Джигана
Сегодня, 22:40
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Одноклассник побил дочь Джигана

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Самойлова обратилась к учителям школы. Конфликт быстро разрешили.

Старшую дочь  рэпера Джигана и Оксаны Самойловой отлупил мальчик. Инцидент произошел в школе. Об этом в социальных сетях рассказала блогер.

По словам мамы девочки, Ариэлу ударил одноклассник. Девочка пожаловалась родителям, когда пришла домой с учебы.

Самойлова обратилась к учителям школы. Конфликт быстро разрешили, обидчика школьницы пообещали наказать.

Блогер отметила, что ее дочь  неконфликтный и дружелюбный человек.

Ранее на Piter.tv: петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе.

Фото: unsplash

Теги: дети, избили дочь джигана, оксана самойлова, подростки, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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