Одноклассник побил дочь Джигана

Самойлова обратилась к учителям школы. Конфликт быстро разрешили.

Старшую дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой отлупил мальчик. Инцидент произошел в школе. Об этом в социальных сетях рассказала блогер.

По словам мамы девочки, Ариэлу ударил одноклассник. Девочка пожаловалась родителям, когда пришла домой с учебы.

Самойлова обратилась к учителям школы. Конфликт быстро разрешили, обидчика школьницы пообещали наказать.

Блогер отметила, что ее дочь неконфликтный и дружелюбный человек.

Ранее на Piter.tv: петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе.

Фото: unsplash