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Петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе
Сегодня, 8:20
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Петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе

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Девочка самостоятельно обратилась в центр охраны детства.

Во вторник, 21 марта, в центр охраны детства "Ювента" обратилась 13-летняя девочка, сообщив о возможном совершении над ней насилия сексуального характера в 2022 году. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером в отдел полиции обратился 39-летний отец девочки. Он заявил, что в апреле 2022 года в квартире одного из домов по Гатчинскому шоссе в Красном Селе 32=летний мужчина изнасиловал его дочь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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