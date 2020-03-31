Лидер Little Big выпустил карантинную версию своей песни

Музыкант заявил, что с ним все в порядке.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram новое видео, в котором представил карантинную версию своей песни "I"m ok" ("Я в порядке").

На записи Прусикин достает градусник из футляра и ритмично начинает постукивать пластиковым контейнером по руке, напева слова из популярной композиции. На заднем фоне лидеру группы аккомпанируют два молодых человек. Один играет ложкой по стеклянным стаканам, другой отстукивает ритм вилкой по пластиковой бутылке.

"Little Big — I"m ok, quarantine version (карантинная версия)", - написал Прусикин в посте.

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020". Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса организаторы решили перенести конкурс на следующий год.

Ранее мы писали, что лидер Little Big дал новое название коронавирусу.

Видео: Instagram / iliyaprusikin