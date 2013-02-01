  1. Главная
На карантин в Петербурге закрылись свыше 500 школьных классов
Сегодня, 16:05
179
Причиной этому стало распространение гриппа, ОРВИ и коронавируса.

В Петербурге в преддверии Нового года на карантин закрылись 519 школьных классов и 65 групп в детских садах. Причиной этому стало распространение гриппа, ОРВИ и коронавируса, передает Neva.Today 23 декабря, ссылаясь на городской комитет по образованию. 

Неделю назад региональный Роспотребнадзор сообщал, что несмотря на увеличение числа заболевших эпидемические пороги остаются не превышенными. В образовательных и дошкольных учреждениях продолжают действовать утренние фильтры: в случае, если суммарная заболеваемость достигает 20% и более, возможно принятие решения о временной приостановке учебного процесса. 

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор рассказал о разнице гриппа и ОРВИ. При гриппе резко повышается температура, появляются головная боль, "ломота", слабость, насморк и кашель. ОРВИ начинается постепенно. 

Фото: Piter.TV

