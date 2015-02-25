Грипп и ОРВИ ускорились в Петербурге показали рост на 30%

Респираторные инфекции прибавили за неделю.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Санкт-Петербурге за неделю увеличилась на 30,3%, в Ленинградской области рост составил 28,1%. Эпидемические пороги в обоих регионах не превышены. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, на 50-й неделе эпидемиологического сезона в Санкт-Петербурге суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом выросла на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился на 11,6%. В Ленинградской области за тот же период суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом выросла на 28,1%. Эпидемический порог также не был превышен. При этом заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась на 72,5%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в образовательных организациях продолжают действовать утренние фильтры. В случае если суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ достигает 20% и более, возможно принятие решения о временной приостановке учебного процесса. Также сообщается, что на 50-й неделе эпидсезона против гриппа было привито 60,7% населения Санкт-Петербурга и 64,5% жителей Ленинградской области.

Фото: Piter.TV