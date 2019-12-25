В Петербурге закрыли на карантин 410 школьных классов из-за ОРВИ

Преподавательский коллектив, контактирующий с учениками постоянно, также находится в группе риска заражения.

На сегодняшний день, 16 декабря, образовательный процесс временно остановлен в 410 школьных классах Петербурга из-за высокого уровня распространения гриппа, острых респираторных инфекций и коронавирусной болезни среди учащихся. Данные предоставлены городским Комитетом по образованию.

Преподавательский коллектив, контактирующий с учениками постоянно, также находится в группе риска заражения.

Дополнительно, из-за эпидемиологической обстановки, вынужденно закрыты 41 дошкольная группа.Стоит отметить, что в остальных 22,5 тысячах учебных классов занятия проходят в стандартном режиме.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV