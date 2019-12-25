  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский Роспотребнадзор рассказал о разнице гриппа и ОРВИ
Сегодня, 10:26
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский Роспотребнадзор рассказал о разнице гриппа и ОРВИ

0 0

При гриппе резко повышается температура, появляются головная боль, "ломота", слабость, насморк и кашель. ОРВИ начинается постепенно.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали об отличиях гриппа и ОРВИ. 

Грипп относится к группе ОРВИ, однако отличается непредсказуемым течением и более частыми осложнениями. ОРВИ представляет свыше 200 вирусов, а грипп – вирус типов A, В, С и D. Грипп может поражать сердечно-сосудистую систему, легкие, органы слуха, почки и нервную систему. 

В группе риска тяжелого течения дети до 5 лет, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременные. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

При гриппе резко повышается температура, появляются головная боль, "ломота", слабость, насморк и кашель. ОРВИ начинается постепенно. 

Только по симптомам не всегда возможно точно определить заболевание – требуется осмотр врача и при необходимости тест на вирус гриппа. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге закрыли на карантин 410 школьных классов из-за ОРВИ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии