Петербургский Роспотребнадзор рассказал о разнице гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали об отличиях гриппа и ОРВИ.
Грипп относится к группе ОРВИ, однако отличается непредсказуемым течением и более частыми осложнениями. ОРВИ представляет свыше 200 вирусов, а грипп – вирус типов A, В, С и D. Грипп может поражать сердечно-сосудистую систему, легкие, органы слуха, почки и нервную систему.
В группе риска тяжелого течения дети до 5 лет, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременные.
Пресс-служба Роспотребнадзора
При гриппе резко повышается температура, появляются головная боль, "ломота", слабость, насморк и кашель. ОРВИ начинается постепенно.
Только по симптомам не всегда возможно точно определить заболевание – требуется осмотр врача и при необходимости тест на вирус гриппа.
