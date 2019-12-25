Петербургский Роспотребнадзор рассказал о разнице гриппа и ОРВИ

При гриппе резко повышается температура, появляются головная боль, "ломота", слабость, насморк и кашель. ОРВИ начинается постепенно.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали об отличиях гриппа и ОРВИ.

Грипп относится к группе ОРВИ, однако отличается непредсказуемым течением и более частыми осложнениями. ОРВИ представляет свыше 200 вирусов, а грипп – вирус типов A, В, С и D. Грипп может поражать сердечно-сосудистую систему, легкие, органы слуха, почки и нервную систему.

В группе риска тяжелого течения дети до 5 лет, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременные. Пресс-служба Роспотребнадзора

Только по симптомам не всегда возможно точно определить заболевание – требуется осмотр врача и при необходимости тест на вирус гриппа. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: Piter.TV