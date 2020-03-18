Лидер Little Big дал новое название коронавирусу

Он предложил переименовать инфекцию в "CorUNOvirus".

Лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", дал новое название коронавирусу. На своей странице в Instagram Илья Прусикин предложил переименовать инфекцию в "CorUNOvirus".

Все дело в игре слов. Российская рейв-группа должна была отправиться на международный музыкальный конкурс с песней UNO.

Пост солиста Little Big вызвал массу положительных откликов у поклонников музыкантов. Они оценили шутку и написали, что вирусом от Little Big заразились все, "вылечить невозможно". "Только и повторяем – уно, уно", - написала одна из подписчиц Прусикина.

18 марта стало известно, что "Евровидение-2020" решили отменить из-за коронавируса. В 2021 году конкурс также хотят провести в Роттердаме. Участниками останутся те же музыканты, которые должны были представлять свои страны в этом году. Однако им будет запрещено использовать песни 2020 года.

Видео: YouTube / Million Smile, Eurovision Song Contest, Little Big, klikklaklive