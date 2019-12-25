"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса

Ожидается, что конкурс проведут в Роттердаме в 2021 году.

Международный песенный конкурс "Евровидение" решили отменить из-за эпидемии коронавируса. Такая информация появилась на официальной странице мероприятия в Instagram.

"С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме", - заявили организаторы конкурса.

В последние несколько недель рассматривались различные варианты проведения мероприятия. Однако из-за неопределенности ситуации, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, "Евровидение" решили не проводить в этом году.

Ожидается, что в 2021 году страной-хозяйкой также останутся Нидерланды. Участниками конкурса станут те же музыканты, которые должны были представлять свои страны в 2020 году. Однако им нельзя будет исполнять песни, подготовленные для участия в этом году.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big из Санкт-Петербурга. Для "Евровидения" они подготовили зажигательную песню Uno. Мероприятие должно было состояться в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

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Фото: Instagram / eurovision