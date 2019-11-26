Сергей Мезенцев рассказал о проклятии шоу Дудя

Блогер отметил, что после каждый гость "чуть-чуть проклят".

Блогер Сергей Мезенцев стал героем очередной программы Юрия Дудя "вДудь". Во время YouTube-шоу "Ходят слухи" он признался, что изначально не хотел соглашаться на приглашение журналиста, однако потом передумал, когда узнал, что выпуск посвящен комедийной программе "Реутов ТВ".

Сергей заявил, что ходить к Дудю нет никакого смысла. По его словам, Юрий – большой молодец, однако из-за того, что к его программе приковано огромное внимание, каждое слово гостя рассматривается "под миллиметром". Блогер уверен, что каждый гость уходит оттуда с "миджевыми потерями, микроскандалом". В последнее время он заметил, что каждый, кто бывает у Дудя в гостях, "чуть-чуть проклят".

"Я это давно понял и не пошел бы, если бы он не вспомнил о "Реутов ТВ", которое я люблю", - заключил Мезенцев.

Блогер также признался, что ему не импонирует формат шоу Дудя. По его словам, сейчас в интернете слишком много интервьюеров. Это значит, что скоро зрителям наскучит подобный подход.

Ранее Антоненко рассказала о своих отношениях с Биковичем.

Фото: Instagram / sergey_meza