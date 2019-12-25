Антоненко рассказала о своих отношениях с Биковичем

Актриса отметила, что ее привлекают мужчины чем-то похожие на Муслима Магомаева.

Звезда сериала "Магомаев" Ирина Антоненко рассказала о своих отношениях с партнером по съемочной площадке Милошем Биковичем. В интервью ural.kp.ru она заявила, что красавец-серб, который знаменит своими служебными романами, "не в ее вкусе".

Говоря о мужчинах, Антоненко отметила, что ее привлекают чем-то похожие на Муслима Магомаева кавалеры: галантные, умеющие красиво ухаживать. По словам артистки, сейчас таких практически нет. "Они вымерли, как мамонты", – заметила звезда.

Между тем, с коллегой по цеху Милошем Биковичем у Антоненко сложились хорошие отношения. Она заявила, что как человек он ей очень симпатичен. "Я глубоко уважаю своего партнера, потому что он столько работает над собой, над ролью и выкладывается на сто процентов", - отметила актриса.

Напомним, первая серия многосерийного фильма о Муслиме Магомаеве вышла в эфир Первого канала 9 марта. История рассказывает о событиях конца 1960-х гг. Во время записи концертной программы Магомаев (Милош Бикович) знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра пробегает искра. Однако Тамара замужем, и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит певцов, на этот раз в Париже.

Актеров на главные роли утверждала сама Тамара Синявская. Антоненко отметила, что с вдовой Магамаева в реальности она так и не встретилась. Девушка надеется, что судьба когда-нибудь сведет их вместе, и она сможет пообщаться с оперной дивой на личные темы.

Для своей роли актрисе пришлось набрать несколько килограммов. За день звезда могла одолеть целый торт и несколько бургеров. По словам Антоненко, после съемок набранный вес быстро ушел.

Ранее мы публиковали интервью с Милошем Биковичем, в котором он рассказал, почему не сразу согласился сыграть Магомаева, и как удалось достичь внешнего сходства с певцом.

Фото: Instagram / irina8antonenko, кадры из трейлера YouTube / iVideos