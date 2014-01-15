Концерт памяти Муслима Магомаева пройдет 6 апреля в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Имя Муслима Магомаева давно стало легендой, его песни в золотом фонде эстрады. Гости услышат хиты в рамках музыкального проекта "Имена на все времена".

Прозвучат песни "Ты – моя мелодия", "Королева красоты", "Свадьба", "Синяя вечность", "Лучший город земли", "Солнцем опьяненный", "Верни мне музыку", "Благодарю тебя" и другие. Их исполнят артисты эстрады, участники и финалисты телепроектов "Голос" и "Романтика романса", солисты музыкальных театров Москвы и Петербурга в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра под руководством Евгения Олейникова.

Кроме того, на концерте пройдет презентация книги о судьбе и творчестве Муслима Магомаева.

Фото: pxhere