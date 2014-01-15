Концерт памяти Муслима Магомаева

Имя Муслима Магомаева давно стало легендой, его песни в золотом фонде эстрады. Гости услышат хиты в рамках музыкального проекта "Имена на все времена".
Прозвучат песни "Ты – моя мелодия", "Королева красоты", "Свадьба", "Синяя вечность", "Лучший город земли", "Солнцем опьяненный", "Верни мне музыку", "Благодарю тебя" и другие. Их исполнят артисты эстрады, участники и финалисты телепроектов "Голос" и "Романтика романса", солисты музыкальных театров Москвы и Петербурга в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра под руководством Евгения Олейникова.
Кроме того, на концерте пройдет презентация книги о судьбе и творчестве Муслима Магомаева.
Фото: pxhere
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