На Первом стартовал показ сериала "Магомаев" с Милошем Биковичем

Исполнитель главной роли раскрыл подробности своей работы над проектом.

В понедельник, 9 марта, на Первом канале стартовал показ сериала "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли. Сербский актер рассказал Piter.TV подробности своего знакомства с биографией короля советской эстрады, а также любимых песнях, перевоплощении в Муслима Магометовича и о том, почему не сразу согласился сыграть эту роль.

Что вас больше всего потрясло в биографии Муслима Магомаева?

"Больше всего меня потрясло его творчество. Это самое потрясающее у него. Начиная с "Синей вечности", "Баку", "Москва", "Королева красоты". Очень много души было в этом. И не только в нем. Все эти плеяды людей, которые вокруг него были, которые писали, Пахмутова, ребята, которые с ним работали, которые прониклись своей душой в текстах и в музыке его песен".

Вы не сразу согласились на роль, почему? Кто вас заставил изменить свое решение?

"Я не знал, кто такой Магомаев, мне это было не интересно. Сценарий я читал не до конца, а одну серию, было не понятно, что там. Потом мне объяснили, кто он такой, друзья-продюсеры, которым я доверяю, сказали: "Поверь, эту будет хороший проект". Я согласился".

Много ли времени уходило на то, чтобы достичь внешнего сходства с Магомаевым?

"Лена, которая делала грим, она большой герой, молодец большая. Это требовало как минимум полтора-два часа каждый день на сложный грим. Мы долго снимали, у меня волосы уже отросли. В какой-то момент уже стало проще, потому что они появились, и не надо было никакие укладки делать. Когда укладки были, я не мог так шею свободно двигать. То есть я мог в кадре, но мимо кадра, чтобы не отклеивалось, я не делал. Но это на самом деле пошло мне на руку. Сам Магомаев был такой статный, это меня заставляло поменять свою позу".

Биографический фильм о Муслиме Магомаеве сняли режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов по заказу Первого канала. Исполнителей главных ролей – Милоша Биковича и Ирину Антоненко – утверждала лично вдова певца. В фильме также снялись Светлана Устинова (возлюбленная Магомаева Лика), Алёна Ивченко (Екатерина Фурцева), Анастасия Попова (Елена Образцова) и др.

Действие в фильме разворачивается в конце 1960-х гг. Во время записи концертной программы Магомаев знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра пробегает искра. Однако Тамара замужем, а Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит певцов, на этот раз в Париже.

Ранее Милош Бикович рассказал о судьбе второй части фильма "Холоп".

Видео: Piter.TV, YouTube / iVideos