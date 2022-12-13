Маршал заявил, что Дудь* перед записью интервью с ним высказывал опасения из-за ФСБ

Музыкант еще в 2019 году посоветовал будущему иноагенту "валить из страны".

Российский музыкант Александр Маршал заявил, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) перед записью интервью с ним высказывал опасения из-за ФСБ. В интервью с ведущим Вячеславом Манучаровым гость отметил странное поведение его коллеги. Когда Дудь встречал его на месте съемки, то был одет в капюшон и большие очки.

Говорит: "Вот сюда машину поставь". И так — раз! — нырнул в это помещение, где мы снимали. Я говорю: "Почему вы так себя ведете?" Он говорит: "Мы меняем дислокацию, потому что ФСБ нас пасет" Александр Маршалл, музыкант

Маршал полагает, что если бы российские силовые структуры действительно интересовались его личностью, то смогли бы узнать о местонахождении блогера за минуты. В ходе самого интервью Юрий Дудь поговорил с Александром Маршалом в рамках документального фильма о первом рок-фестивале в истории Советского Союза Moscow Music Peace Festival. Ролик был опубликован феврале 2019 года. Впоследствии Маршал заявил, что многие из его высказываний в разговоре ведущим, которые касались политических взглядов, не вошли в итоговое видео.

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Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ