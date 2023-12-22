В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей

Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и обналичиваем денежных средств.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Предварительно установлено, что на территории Петербурга осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными юридическими лицами с 2020 по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.

Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.

Ранее в Петербурге раскрыли схему по хищению соцвыплат. Ущерб составил более 120 млн рублей.

Видео: СК РФ