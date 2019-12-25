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Комик Дмитрий Романов рассказал, сколько получает за съемки в "Вечернем Урганте"
Сегодня, 10:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Комик Дмитрий Романов рассказал, сколько получает за съемки в "Вечернем Урганте"

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Он заявил, что "это очень небольшие деньги".      

Популярный стендап-комик Дмитрий Романов в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" рассказал, какой гонорар получает за участие в шоу "Вечерний Ургант" на Первой канале. По его словам, "это очень небольшие деньги".                                                                                                         

Артист заявил, что за выпуск ему выплачивают меньше 100 тысяч рублей. Его собеседник Вячеслав Манучаров предположил, что гонорар Романова составляет 10 тысяч рублей.

Почти попал.

Ответил комик, не раскрыв точной суммы

Ранее мы писали, что Ксения Собчак озвучила новую книгу Виктора Пелевина.

Фото: Instagram / romahadima

Теги: вечерний ургант, дмитрий романов
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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