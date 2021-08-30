Ксения Собчак озвучила новую книгу Виктора Пелевина

600-страничное произведение получило название Transhumanism Inc.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак озвучила новую книгу известного писателя Виктора Пелевина. Видео с процессом озвучки она опубликовала в Instagram.

600-страничное произведение получило название Transhumanism Inc. Действие разворачивается в будущем, в котором богатые люди могут отделить свой мозг от старого тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. Однако в "банку" пустят не каждого, только лишь вождей, олигархов и других создателей миропорядка. На Земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы.

Ранее Ксения Собчак опубликовала фото с постаревшим Ургантом.

Видео: Instagram / xenia_sobchak