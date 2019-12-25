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Ксения Собчак опубликовала фото с постаревшим Ургантом
Сегодня, 11:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ксения Собчак опубликовала фото с постаревшим Ургантом

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Подписчики удивились седине Ивана.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала в Instagram совместную фотографию с Иваном Ургантом. Их пригласили быть ведущими на мероприятии в Алтае.

Подписчики оценили, как хорошо одеты Иван и Ксения – оба в строгих и стильных костюмах. При этом многие заметили, как сильно постарел Ургант. Им бросилась в глаза седина Ивана, которую отчетливо можно увидеть на фото.

"Как жить в мире, где Ургант седой?", "Вы чё тут, блин, такие старые-то? Нормально же всё было…", "Иван поседел… Казалось, с ним этого не случится", "Когда Иван успел так постареть?" – набросали вопросов подписчики.

Ранее Собчак назвала "лохами" тех, кто раскритиковал скульптуру Урса Фишера.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: иван ургант, ксения собчак
Категории: Картина дня, Культура, Новости России, Лента новостей,

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