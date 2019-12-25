Собчак назвала "лохами" тех, кто раскритиковал скульптуру Урса Фишера

Многие отозвались о произведении искусства, как о "какахе", которую "пипл хавает".

Телеведущая и блогер Ксения Собчак резко раскритиковала людей, которые негативно отозвались о скульптуре швейцарского автора Урса Фишера "Большая глина №4". Неделей ранее ее установили на Болотной набережной в Москве.

В комментариях Дома культуры "ГЭС-2" пользователи интернета назвали произведение искусства "какахой", которую "пипл хавает". Такое отношение вызвало у телеведущей и большой ценительницы всего необычного Ксении Собчак гнев. В своем Instagram она обвинила людей в отсутствии вкуса.

По словам Ксении Урс Фишер – это "крутейший художник", который выставлялся в мексиканском Jumex, в венецианском арт-биеннале, его скульптура стоит рядом с передовым музеем Михельсона, который откроется совсем скоро.

Не видят они [комментаторы] свое сознание лоха, или, если мягче, "ненасмотренного человека". Когда все, что непонятно, все, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. Отметила Собчак

Телеведущая добавила, что люди не хотят ничего нового, не хотят ни во что вникать.

Памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будет нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука. Уверена Ксения

Ранее Собчак оценила героев подкастов Ольги Бузовой.

Фото: Instagram / xenia_sobchak, 2ges2