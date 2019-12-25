Собчак оценила героев подкастов Ольги Бузовой

Она заявила, что все ее гости "феерические мужланы и альфонсы".

Телеведущая Ксения Собчак поделилась мнением по поводу героев подкастов Ольги Бузовой. В своем Telegram-канале "Кровавая барыния" она заявила, что все ее гости "феерические мужланы и альфонсы".

По словам Собчак, на фоне своих гостей, Бузова кажется "адекватной.

Какие-то феерические мужланы… альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурней другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Отметила Ксения

Собчак вспомнила, что среди гостей Бузовой был психиатр КВД, который не хочет заводить детей только потому, что не собирается платить алименты при разводе. Также гостем подкаста был проктолог, настаивающий на нормальности мужской полигамии "особенно у врачей", и стриптизер, чей партнер должен лояльно относиться к изменам.

Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно. Резюмировала Собчак

Ранее Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя.

Фото: Instagram / xenia_sobchak