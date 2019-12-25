По ее мнению, лучшим выпуском в карьере Дудя стал выпуск с Александром Гордоном.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя. Ее впечатлила беседа коллеги с Александром Гордоном. Ролик появился на YouTube двумя днями ранее.

Это его [Юрия Дудя] лучший выпуск в карьере. Написала Собчак у себя в Instagram

Телеведущая заявила, что общалась с Гордоном много лет назад. И с этого времени он очень изменился, хотя утверждал, что люди не меняются.

С Александром Гордоном я делала интервью много лет назад, и, посмотрев сейчас Юрину работу, вижу доподлинно — меняются. Заявила Ксения Собчак

По ее словам, Гордон умный человек "с остатком совести". В последние 20 минут с ним что-то случилось, и он заговорил иначе. Чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к себе. А у интервьюера "хватило ума и эмпатии" дать человеку выговориться, не доламывая его окончательно.

57-летний Александр Гордон является создателем и ведущим ряда авторских передач. В их числе "Гордон", "Гордон Кихот" и "Гражданин Гордон". Сейчас он ведет шоу "Мужское и Женское" и "Док-Ток" на Первом канале.

Ранее Собчак подарила мужу на день рождения Филиппа Киркорова.

Фото: Instagram / xenia_sobchak