Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя. Ее впечатлила беседа коллеги с Александром Гордоном. Ролик появился на YouTube двумя днями ранее.
Это его [Юрия Дудя] лучший выпуск в карьере.
Написала Собчак у себя в Instagram
Телеведущая заявила, что общалась с Гордоном много лет назад. И с этого времени он очень изменился, хотя утверждал, что люди не меняются.
С Александром Гордоном я делала интервью много лет назад, и, посмотрев сейчас Юрину работу, вижу доподлинно — меняются.
Заявила Ксения Собчак
По ее словам, Гордон умный человек "с остатком совести". В последние 20 минут с ним что-то случилось, и он заговорил иначе. Чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к себе. А у интервьюера "хватило ума и эмпатии" дать человеку выговориться, не доламывая его окончательно.
57-летний Александр Гордон является создателем и ведущим ряда авторских передач. В их числе "Гордон", "Гордон Кихот" и "Гражданин Гордон". Сейчас он ведет шоу "Мужское и Женское" и "Док-Ток" на Первом канале.
Ранее Собчак подарила мужу на день рождения Филиппа Киркорова.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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