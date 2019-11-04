Собчак подарила мужу на день рождения Филиппа Киркорова

Филипп Бедросович поздравил режиссера песней: "С днюхой тебя, Костик дорогой! Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными её заговори!".

В воскресенье, 1 августа, Ксения Собчак подарила на день рождения Константину Богомолову певца Филиппа Киркорова. Кадры поздравления Богомолов выложил в свой Instagram-аккаунт.

На кадрах видно, как Богомолов заходит в комнату в московском аэропорту, чтобы вылететь в Петербург. И находит Киркорова с шариками. Филипп Бедросович тут же начинает петь: "С днюхой тебя, Костик дорогой! Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными её заговори!".

Певец рассказал, что специально для поздравления Богомолова приехал за 30 километров.

Ранее Piter.tv писал, что Киркоров записал гневное обращение к Лободе и обвинил ее в плагиате. Недавно продюсер Лободы Нателла Крапивина выступила с критикой в адрес Киркорова и Давы, выступивших на премии телеканала "Муз-ТВ".

Видео: Instagram / konbog75