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Собчак подарила мужу на день рождения Филиппа Киркорова

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Филипп Бедросович поздравил режиссера песней: "С днюхой тебя, Костик дорогой! Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными её заговори!".

В воскресенье, 1 августа, Ксения Собчак подарила на день рождения Константину Богомолову певца Филиппа Киркорова. Кадры поздравления Богомолов выложил в свой Instagram-аккаунт.

На кадрах видно, как Богомолов заходит в комнату в московском аэропорту, чтобы вылететь в Петербург. И находит Киркорова с шариками. Филипп Бедросович тут же начинает петь: "С днюхой тебя, Костик дорогой! Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными её заговори!".

Певец рассказал, что специально для поздравления Богомолова приехал за 30 километров.

Ранее Piter.tv писал, что Киркоров записал гневное обращение к Лободе и обвинил ее в плагиате. Недавно продюсер Лободы Нателла Крапивина выступила с критикой в адрес Киркорова и Давы, выступивших на премии телеканала "Муз-ТВ".

Видео: Instagram / konbog75

Теги: богомолов, киркоров, новости шоубизнеса, собчак
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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