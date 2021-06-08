Киркоров записал гневное обращение к Лободе и обвинил ее в плагиате

Недавно продюсер Лободы Нателла Крапивина выступила с критикой в адрес Киркорова и Давы, выступивших на премии телеканала "Муз-ТВ".

Эстрадный певец Филипп Киркоров записал гневное видео, в котором обвинил украинскую исполнительницу Светлану Лободу в плагиате на Бейонсе. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте народного артиста России.

Крапивина посчитала, что выступление звезд это "паноптикумом в чистом виде". По ее мнению, "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров незамедлительно ответил на критику. Он сказал, что в команде Лободы "много агрессии, желчи и яда". Затем эстрадный певец добавил, что Крапивина потеряла хватку. Он подчеркнул, что ей нужен тот, кто будет сверять ее посты с текущим этическим кодексом, а фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.

Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души – это и есть популярность. Филипп Киркоров, эстрадный певец

После скандала с Киркоровым, российский продюсер покинула отечественный шоу-бизнес. Крапивина работала с Лободой больше десяти лет.

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Видео: Instagram/fkirkorov