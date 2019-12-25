Во МХАТе объяснили, почему Бузова сыграет в спектакле о Сталине

Выяснилось, что артистку позвали "не для хайпа".

Руководство Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) объяснило свое решение пригласить певицу Ольгу Бузову в спектакль "Чудесный грузин". Об этом рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков в эфире "Россия 24".

Бояков разъяснил, что в спектакле о молодом Сталине нужен образ человека из массовой культуры. Иными словами, театр нуждается в "уорхоловском образе". Руководство МХАТа предполагало, что эту новость будут активно обсуждать в интернете.

Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит к массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Эдуард Бояков, руководитель МХАТ

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Бузова исполнит одну из ролей в спектакле МХАТа имени М. Горького "Чудесный грузин". Постановка будет о молодом Иосифе Сталине, который стал советским лидером. Как подчеркнули в пресс-службе, театр борется "за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя".

Певица незамедлительно отреагировала на слова худрука. Она отметила, что МХАТ – это самый известный в стране театр.

После таких слов, можно не обращать внимания на критиков. Ольга Бузова, певица

Ранее мы сообщили, что Соловьев выступил против критики в адрес Бузовой.

Фото: Instagram / buzova86