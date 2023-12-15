Писатель раскрыл причины устойчивого интереса россиян к личности Сталина

Граждане ценят вклад политика в развитие страны.

Российское общество осознаёт масштаб влияния Иосифа Сталина на внутреннюю жизнь страны и на мировую политику. Поэтому интерес к его фигуре не ослабевает, заявил в интервью 360.ru писатель и публицист Александр Широкорад.

Собеседник издания обратил внимание на ряд достижений сталинского периода: за четыре года удалось восстановить страну после разрушительных потрясений. Также именно при Сталине стартовали проекты, позже определившие технологические прорыв, в частности, разработка ракеты, которая впоследствии вывела на орбиту Юрия Гагарина и проектирование атомных подводных лодок. Кроме того, писатель отметил, что в тот период велась последовательная борьба с коррупцией.

В качестве исторической параллели Широкорад привёл фигуру Петра Первого, жёсткие методы управления и масштабные реформы которого по началу вызывали резкое неприятие, но с течением времени вклад монарха в развитие государства стали оценивать гораздо выше.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой.

Фото: Youtube/British Pathé