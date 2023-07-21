Глава России напомнил об историческом прошлом Варшавы периода Второй мировой войны.

Польша получила значительные территории в западной части страны благодаря советскому руководителю Иосифу Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит коллегам об этом историческом событии. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления перед постоянными членами Совета по безопасности РФ. Политик добавил, что ранее агрессивная политика Польши закончилась национальной трагедией от 1939 года, когда государство оказалось брошено международными союзниками на "съедение" немецкой военной машине. В тот период Варшава практически утратилась собственную независимость и свою государственность. Однако позже она восстановилась благодаря поддержки со стороны СССР.

И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru