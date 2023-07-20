По словам главы государства, продолжение сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло смысл.

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, продолжение сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло смысл. Он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть ее возобновление, если будут в полном объеме учтены принципы участия страны в этой сделке.

Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 млрд долларов.

Видео: kremlin.ru