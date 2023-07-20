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Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 млрд долларов

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Глава государства напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Президент РФ Владимир Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 млрд долларов. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что из-за дисконтов 30-40% на российское зерно потери аграриев составили 1,2 млр долларов. Кроме того, из-за роста стоимости фрахта судов для морских перевозок грузов произошо падение рентабельности поставок в два раза. Также президент напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Ранее Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, потери, президент россии, удобрения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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