Глава государства напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Президент РФ Владимир Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 млрд долларов. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что из-за дисконтов 30-40% на российское зерно потери аграриев составили 1,2 млр долларов. Кроме того, из-за роста стоимости фрахта судов для морских перевозок грузов произошо падение рентабельности поставок в два раза. Также президент напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Ранее Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке.

Видео: kremlin.ru