Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин

Глава России пошутил на заседании наблюдательного совета "Россия - страна возможностей".

Революции России больше не нужны, так как пережила их достаточно в XX веке. Соответствующее заявление в рамках общения с участниками наблюдательного совета платформы АНО "Россия - страна возможностей" сделал глава государства Владимир Путин. Российский политик в шутку прокомментировал упоминание одним из членов мероприятия прошедшего туристического слета "Маевка". По мнению Путина, такое название не может не настораживать.

Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции....Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью. Владимир путин, президент РФ

Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru