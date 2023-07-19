Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО

Глава России пообщался с добровольцем, который решил идти помогать на СВО.

Имена участников специальной военной операции будут появляться на картах российских городов. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" сделал глава государства Владимир Путин. Политик пообщался на мероприятии с одним из добровольцев Ильей Штокманом, который ранее стал победителем в конкурсе "Лидеры России". В юмористическом ключе президент РФ заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений в стране называется Штокмановским.

Не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев... Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин счел удивительной историю мужчины, который несмотря на хорошую карьерную линию и бронь все-таки принял решение стать волонтером в зоне СВО. Президент России заметил, что россиянину удалось прийти к самому главному - поиску места в жизни и посвящении себя в государстве.

Путин поддержал идею о создании единого кадрового резерва в сфере образования.

Фото и видео: Kremlin.ru